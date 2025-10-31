La Russia ha lanciato sull’Ucraina il missile da crociera 9M729 Causò l’uscita degli Usa dal Trattato Inf

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha confermato per la prima volta che la Russia ha utilizzato in combattimento il missile da crociera 9M729, lanciato da terra, contro l’Ucraina. Questo missile è lo stesso che, nel 2019, spinse gli Stati Uniti sotto Donald Trump ad abbandonare il Trattato INF – Forze Nucleari a Raggio Intermedio, un patto sul controllo delle armi nucleari siglato da Donald Reagan e Mikhail Gorbaciov nel 1987 – poiché violava i limiti imposti alla gittata delle armi terrestri (massimo 500 chilometri). Lo scrive Reuters in un’esclusiva online e la prima conferma ufficiale arriva da Sybiha. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Russia ha lanciato sull’Ucraina il missile da crociera 9M729. Causò l’uscita degli Usa dal Trattato Inf”

Leggi anche questi approfondimenti

La Russia ha lanciato un massiccio attacco in tutta l’Ucraina il 30 ottobre, prendendo di mira infrastrutture civili e critiche. La Russia ha utilizzato oltre 650 droni e più di 50 missili di vari tipi, inclusi missili balistici e aeroballistici. - X Vai su X

La Russia ha lanciato un massiccio attacco in tutta l’Ucraina il 30 ottobre, prendendo di mira infrastrutture civili e critiche. La Russia ha utilizzato oltre 650 droni e più di 50 missili di vari tipi, inclusi missili balistici e aeroballistici. A Zaporizhzhia è stato distrutto u - facebook.com Vai su Facebook

Russia, contro l'Ucraina i missili da crociera 'segreti' che fecero infuriare Trump - che può trasportare una testata nucleare o convenzionale e ha una gittata di 2. Segnala msn.com

La Russia ha bombardato l’Ucraina con decine di missili e droni, uccidendo almeno 4 persone - Nella notte tra sabato e domenica la Russia ha compiuto una serie di nuovi bombardamenti contro l’Ucraina, uccidendo 4 persone e ferendone 37. Da ilpost.it

Ucraina, attacco russo nell'ovest del paese: un morto. Kiev: "La centrale di Zaporizhzhia ferma" - "Sfortunatamente, non c'è stata una risposta forte e degna da parte del mondo a tutto ciò che sta accadendo, alla portata e all'audacia in costante crescita degli attacchi" russi in Ucraina. Scrive lastampa.it