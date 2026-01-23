il sogno curdo di uno stato autonomo svanisce di nuovo

L’accordo tra le forze curde e il governo siriano, facilitato dall’appoggio di Washington, segna una nuova fase nel processo di integrazione politica. Dopo numerosi tentativi falliti, il sogno di uno stato curdo autonomo si allontana ulteriormente, ridimensionando le aspirazioni di autonomia regionale. Questo sviluppo riflette le complesse dinamiche geopolitiche nella regione e il riposizionamento delle alleanze tra le parti coinvolte.

Osservate una carta geografica: il nordest della Siria, al confine con la Turchia e l’Iraq, è una zona del Medio Oriente tra le più contese degli ultimi vent’anni. È stata nelle mani del gruppo Stato islamico (Is), che aveva stabilito a Raqqa la capitale del suo califfato. Poi è passata sotto il controllo delle forze curde, sostenute dagli occidentali. Negli ultimi giorni la regione ha vissuto un nuovo stravolgimento, riconquistata in gran parte dall’esercito del nuovo governo di Damasco. Si tratta di una sconfitta storica per i curdi di Siria, gli stessi che meno di dieci anni fa hanno combattuto per strappare Raqqa ai jihadisti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Addio all’enclave curda in Siria, finisce il sogno di RojavaUna firma con Damasco ha messo fine all’esperienza autonomista e alla resistenza di Kobane, dove le donne hanno assunto un ruolo centrale nella politica e nella vita sociale ... unionesarda.it

Il sogno curdo di uno stato autonomo svanisce di nuovoL’esercito di Damasco, con il benestare di Washington, ha imposto un accordo per l’integrazione delle forze curde nelle istituzioni siriane Leggi ... internazionale.it

LA FINE DEL SOGNO CURDO Blitz News #165 - L'offensiva di questi giorni, con cui le forze del governo jihadista di Damasco stanno sloggiando i curdi dall'area dell'Eufrate, segna probabilmente la fine di ogni prospettiva autonomista per i curdi siriani. Mol - facebook.com facebook

22 genn 2026 12 anni 4558 giorni senza #AbunaPaolo e la sua Voce Il 29 luglio 2013 veniva rapito in @ suo sogno di dialogo tra religioni tra cristiani, curdi, alawiti, drusi e sunniti continua ad essere lontano Ci MANCHI, Paolo Pic by @maurobiani x.com