Una Hotels il sogno svanisce all’ultimo minuto

REGGIO EMILIA 87 BRESCIA 93 (29-25, 46-51; 66-71) UNA HOTELS REGGIO EMILIA Caupain 14 (24, 24), Barford 14 (49, 25), Thor 20 (47, 44) Cheatham 5 (02, 15), Echenique 8 (35); Uglietti 6 (23, 01), Williams 9 (35, 01), Woldetensae 11 (12, 35), Vitali (01, 01), Severini. N.e.: Abreu, Mainini. All.: Priftis. GERMANI BRESCIA Ivanovic 20 (12, 44), Della Valle 15 (02, 26), Rivers 2 (12, 01), Ndour 14 (57) Bilan 18 (610, 11); Massinburg 2 (02, 01), Cournooh 6 (24 da 3), Burnell 11 (48, 13), Mobio 5 (11, 12). N.e.: Ferrero, Toure. All.: Cotelli. Arbitri: Sahin, Dori, Nicolini Parziali: 29-25, 46-51; 66-71 Note Tiri liberi: Reg 1320 Bre 2425 Rimbalzi: Reg 29 (Caupain 7) Bre 29 (Ndour 7). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

