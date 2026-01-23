Il sindaco Celesti | Combattere l’isolamento

Il sindaco Celesti sottolinea l’importanza di affrontare l’isolamento sociale, in particolare per chi vive momenti di solitudine temporanea. L’obiettivo è favorire la vicinanza e il sostegno, riducendo il rischio di incontri con persone senza scrupoli. Promuovere reti di solidarietà e iniziative di comunità rappresenta un passo fondamentale per tutelare il benessere di tutti e prevenire situazioni di vulnerabilità.

Vicini a chi vive una condizione temporanea di 'solitudine sociale', perché si possa scongiurare il più possibile il rischio di diventare preda di soggetti senza scrupoli. Solo con la presenza si può assicurare sostegno, così la sindaca Anna Maria Celesti, che nel presentare il progetto ha definito le truffe agli anziani "crimini particolarmente odiosi" poiché rivolti a persone "nei luoghi in cui dovrebbero sentirsi più sicure, a partire dalla propria casa". "Con questo progetto – prosegue Celesti - rafforziamo un sistema di prevenzione che mette al centro la prossimità, l'ascolto e l'assistenza domiciliare, strumenti fondamentali per contrastare l'isolamento e ridurre la vulnerabilità degli anziani soli e più fragili.

Il discorso del sindaco Celesti. La commozione e gli applausi. Il sostegno affettuoso della GiuntaUna Sala Maggiore affollata dai rappresentanti delle istituzioni, ma anche dai cittadini che la conoscono. Le sue parole hanno toccato i temi che le stanno più a cuore: impegno per il sociale e il ... lanazione.it

Il sindaco f.f. Anna Maria Celesti, la Giunta e l’Amministrazione comunale di Pistoia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Baldassarri, per molti anni dirigente scolastico dell’Istituto Pacini di Pistoia e figura di riferimento per il mondo della sc - facebook.com facebook