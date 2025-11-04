Le biblioteche, soprattutto quelle piccole e periferiche, volute e gestite dalle associazioni, come punto di riferimento per combattere l’isolamento e la solitudine ma anche presidio di cultura nelle aree interne. È questa la concezione delle raccolte pubbliche di libri (e non solo) su cui si basa il convegno ‘Toscana che legge’, in programma sabato, dalle 15.30, nel centro civico di Sant’Albino, con il patrocinio del Comune di Montepulciano. L’iniziativa, promossa dal locale circolo Auser, dallo Spi-Cgil e dalla biblioteca ‘Calamandrei’, vuole allo stesso tempo creare un ponte verso gli interessi dei giovani e proporrà quindi una valutazione su lettura e memoria nell’era dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Toscana che legge" per combattere l’isolamento dei piccoli borghi