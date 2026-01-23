La storia di Dharma, una bambina con sindrome di Down, evidenzia le difficoltà incontrate dalla famiglia nel tentativo di trasferirsi in Australia. A causa delle politiche di immigrazione e delle normative sanitarie, sono stati respinti, sottolineando le sfide legate alle barriere culturali e burocratiche. Questa vicenda mette in luce le problematiche legate all’inclusione e ai diritti di chi ha bisogni speciali.

Furono respinti dall’Australia a causa della sindrome di Down riscontrata alla nascita nella loro bambina. Ventisei anni dopo, sono tornati là dove tutto era iniziato per chiudere un cerchio e certificare come, quella che allora sembrava una sconfitta, fosse in realtà solo il primo tassello di una futura vittoria. È la storia di Cristiano Bencini e di sua moglie Yumi Ko, una coppia oggi residente a Signa (Firenze) che, nelle scorse settimane, è andata nella terra dei canguri, insieme alla figlia Dharma. Un lungo viaggio per rivendicare un riscatto e per sancire una pacificazione, se non col Paese che li aveva allontanati, con la vita e col futuro che sognavano dopo il loro trasferimento in Australia e che poi hanno trovato in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il riscatto di Dharma, bimba Down: "L’Australia ci cacciò per il costo"

