Tutti contro il pedaggio FiPiLi | Non ci usino come bancomat e così il costo delle merci salirà
Firenze, 7 dicembre 2025 – Sulla necessità di manutenzione della FI-PI-Li, sono tutti d’accordo. È su come la Regione intenda pagarla che partono i distinguo e le polemiche. Di certo sulla capacità di innovare questa arteria viaria regionale, si gioca la partita della competitività del sistema economico toscano. Dopo l’accelerazione della Regione, che punta alla società di gestione Toscana Strade come soggetto esecutore degli interventi, e all’imposizione del pedaggio ai mezzi pesanti (insieme ai soldi delle multe) come modalità di finanziamento, arrivano le reazioni delle categorie. “La Fi-Pi-Li è basilare per l’economia regionale – ha detto Barbara Antonini coordinatrice del presidio territoriale empolese Valdelsa di Confindustria Toscana centro e Costa – tenerla così com’è, non è possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
