il mito a teatro laurie anderson a solomeo

A Solomeo, il teatro Cucinelli accoglie Laurie Anderson, figura di rilievo nel panorama artistico internazionale.

Simbolo da anni di un teatro aperto alle voci e ai fermenti del mondo, la stagione del Cucinelli di Solomeo è pronta ad ospitare un nuovo evento internazionale. Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio alle 21, nell’ambito del cartellone curato dello Stabile dell’Umbria, arriva, attesissima, Laurie Anderson (nelle foto), musicista, performer e scrittrice statunitense, icona indiscussa e assoluta dell’avanguardia artistica contemporanea. Accompagnata dalla musicista e compositrice Martha Mooke, porterà in scena in prima nazionale il suo spettacolo “ Republic of Love “, presentato in lingua inglese con sovratitoli in italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

