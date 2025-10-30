Laurie Anderson | esclusiva data romana

Tra le migliori rappresentanti della scena d’avanguardia newyorchese, performer ed artista, musicista e, per sua stessa definizione, ‘narratrice di storie’, Laurie Anderson ritorna in Italia, al Romaeuropa Festival, in collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 03 novembre alle ore 21.00 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia per l’unica tappa italiana del suo ultimo tour internazionale. Tra storie, elementi multimediali e sperimentazione, Anderson presenta X², con una performance elegante e raffinata, accompagnata sul palco dalla band newyorkese Sexmob, fondata attorno alla mitica Knitting Factory di New York e guidata da Steven Bernstein (fiati), con Briggan Krauss (sax, chitarra), Tony Scherr (basso), Kenny Wollesen (percussioni) e Doug Wieselman (chitarra e fiati). 🔗 Leggi su Funweek.it

