Negli ultimi aggiornamenti dall'Australian Open, Carlos Alcaraz si è qualificato facilmente per gli ottavi, mentre Jasmine Paolini affronta la giovane statunitense Iva Jovic. Dopo un primo set chiuso 2-6, la partita tra Paolini e Jovic si mantiene equilibrata, con il punteggio di 6-6 e uno spareggio al tie break. Seguono risultati live e aggiornamenti sulle performance dei principali protagonisti del torneo.

Subito tre minibreak in questo spareggio. Paolini sale di livello. Per la seconda volta la statunitense serve per passare agli ottavi, e forse un po' di pressione la avverte, perché si ritrova ancora a inseguire e a concedere due palle break: la prima Paolini se la autoannulla centrando il nastro, la seconda è però ottima con l'aiuto dello stesso. Tie break. La baby Jovic — è una 2007 — non si scompone e scappa subito avanti sullo 0-30: Paolini mette in campo la pazienza e rimonta. Il leit motiv di questa partita, però, è la palla break concessa e, puntuale, arriva: annullata, e riconcessa (bella la risposta profonda di Iva). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open: Paolini-Jovic 2-6; 6-6, Jas si salva, si va al tie break; Alcaraz a gonfie vele Risultati live

Australian Open: Paolini-Jovic 2-6; 4-5, Jas allunga il match; Alcaraz a gonfie vele Risultati liveNegli incontri degli Australian Open, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino senza difficoltà, avanzando agli ottavi di finale.

Australian Open: Paolini-Jovic 2-6; 2-3, Iva si riprende subito il break; Alcaraz a gonfie vele Risultati in direttaEcco i risultati aggiornati dell'Australian Open: Paolini si confronta con la giovane statunitense Iva Jovic, mentre Alcaraz prosegue senza difficoltà il suo cammino verso gli ottavi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Australian Open, quando gioca Paolini contro la 18enne Jovic: a Melbourne tocca anche ad Alcaraz e Zverev |…; Paolini-Jovic, Jasmine insegue gli ottavi: quando e dove vederla; LIVE Paolini-Jovic 2-6 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’americana; LIVE Australian Open: Paolini-Jovic 2-6 6-6, controbreak di un'indomita Jasmine. Alcaraz avanti.

Australian Open 2026, Alcaraz supera Moutet. Paolini in campo contro Jovic – La direttaJasmine Paolini oggi, 23 gennaio, scende in campo alla caccia degli ottavi di finale agli Australian Open 2026. L'azzurra, numero 8 del mondo, affronta la ... lapresse.it

LIVE Paolini-Jovic 0-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: avvio spavaldo della giovane americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Paolini. Scappa via il rovescio difensivo di Jovic. 30-30 A metà rete il dritto incrociato di ... oasport.it

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su @discoveryplusIT #Tennis #AusOpen2026 x.com