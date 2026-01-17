Tennis De Cecco è official pasta partner degli Australian Open

De Cecco, rinomato pastificio abruzzese, è ufficiale partner di pasta degli Australian Open. Riconosciuta a livello internazionale, l’azienda si distingue per la qualità superiore della sua pasta, ottenuta tramite un metodo produttivo certificato e la selezione di grani duri di alta qualità. Questa collaborazione sottolinea l’impegno di De Cecco nel portare l’eccellenza italiana nel mondo dello sport e della cultura culinaria.

Il pastificio abruzzese De Cecco è official pasta partner degli Australian Open.De Cecco è un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo che è diventata sinonimo di pasta di qualità superiore grazie al suo metodo produttivo certificato che prevede la selezione dei migliori grani duri dal mondo, semola a grana grossa ottenuta nel molino di proprietà e l’essiccazione lenta a bassa temperatura per preservare le migliori caratteristiche dalla pasta. La partnership con Australian Open nasce dall’affinità dei valori del marchio De Cecco e si traduce in un progetto di comunicazione globale capace di valorizzare l’identità del brand all’interno di uno degli appuntamenti sportivi più seguiti al mondo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Che confusione…sarà un’esibizione! Facciamo chiarezza sugli eventi di tennis pianificati prima degli Australian Open Leggi anche: Milan, nuova partnership: BUD diventa Official Beer Partner e Regional Partner. Il comunicato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tennis. De Cecco è official pasta partner degli Australian Open - Due simboli dell’eccellenza tricolore si incontrano sul palcoscenico del tennis internazionale: De Cecco è Official pasta partner degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam della stagione. abruzzolive.tv

De Cecco è Official Pasta Partner degli Australian Open - Due icone dell’eccellenza si incontrano sul palcoscenico del grande tennis internazionale: De Cecco è Official Pasta Partner degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam che apre la stagione ... foodaffairs.it

De Cecco partner ufficiale degli Australian Open per la pasta - De Cecco è il partner ufficiale per la pasta degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam della stagione: l'accordo prevede la presenza del marchio durante il torneo attraverso attività digi ... ansa.it

#Tennis. De Cecco è official pasta partner degli #Australian Open @DeCecco_pasta #abruzzo @janniksin x.com

L'accordo prevede la presenza del marchio durante il torneo di tennis attraverso attività digitali, contenuti editoriali e l'utilizzo di immagini di Jannik Sinner, "global ambassador” dell’azienda abruzzese #ilcentro #tennis #dececco #AustralianOpen #partnership - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.