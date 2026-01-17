Tennis De Cecco è official pasta partner degli Australian Open

De Cecco, rinomato pastificio abruzzese, è ufficiale partner di pasta degli Australian Open. Riconosciuta a livello internazionale, l’azienda si distingue per la qualità superiore della sua pasta, ottenuta tramite un metodo produttivo certificato e la selezione di grani duri di alta qualità. Questa collaborazione sottolinea l’impegno di De Cecco nel portare l’eccellenza italiana nel mondo dello sport e della cultura culinaria.

La partnership con Australian Open nasce dall'affinità dei valori del marchio De Cecco e si traduce in un progetto di comunicazione globale capace di valorizzare l'identità del brand all'interno di uno degli appuntamenti sportivi più seguiti al mondo.

