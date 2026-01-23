Il giorno di Lescano | La Salernitana ufficializza l’arrivo del centravanti Argentino

La Salernitana ha ufficializzato l'acquisto del nuovo attaccante argentino, Lescano, che vestirà la maglia numero 32. L'operazione rafforza il reparto offensivo della squadra, offrendo nuove opzioni in vista della stagione. La società comunica con soddisfazione l'ingaggio di un giocatore con esperienza internazionale, che si integra nel progetto tecnico del club.

