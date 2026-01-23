U S Avellino il giocatore Facundo Lescano ceduto alla Salernitana

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato la cessione temporanea di Facundo Lescano alla U.S. Salernitana 1912, con obbligo di trasformazione in definitiva. La società comunica di aver formalizzato il trasferimento del calciatore, che entrerà a far parte del team campano secondo le condizioni stabilite. La decisione rientra nelle strategie di mercato e rafforza i rapporti tra le due società.

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla U.S. Salernitana 1912, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Facundo Lescano.La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Salernitana, Facundo Lescano in cima alla lista dei desideriLa Salernitana guarda al mercato con attenzione, con Facundo Lescano tra i nomi più discussi.

Mercato granata: la Salernitana ha l'accordo con Facundo LescanoLa Salernitana ha raggiunto l’accordo con Facundo Lescano, che sta per unirsi alla rosa granata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: U. S. Avellino, il giocatore Emmanuel Gyabuaa rientra all'Atalanta; Avellino, cambia lo staff: Biancolino chiama il figlio dall’America; Avellino, dall'Olanda: il club biancoverde vuole l'attaccante Boersma; Calciomercato Avellino, ufficiale il rientro di Gyabuaa all'Atalanta: lo aspetta un'altra campana.

Avellino, arriva in prestito con obbligo condizionato dall'Atalanta il portiere Jacopo SassiL’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo. tuttomercatoweb.com

L’Avellino saluta Gyabuaa: il calciatore rientra all’Atalanta«L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver risolto anticipatamente con l’ Atalanta Bergamasca Calcio il prestito del calciatore Emmanuel Gyabuaa. La società augura al giocatore le migliori fortune per ... orticalab.it

Cosimo Costi rinforza la Gesteco Cividale nel reparto ali. Il giocatore di classe 2000 in uscita da Avellino sopperirà alla perdita di Alessandro Amici nelle rotazioni di coach Stefano Pillastrini. facebook