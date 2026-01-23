Il giornalista e scrittore Giuseppe Cesareo presenta il suo nuovo libro, “Sulle acque e sulla roccia”, una riflessione sulla vita di San Pietro. La pubblicazione, disponibile in libreria e online, offre un’analisi approfondita e sobria del ruolo storico e spirituale del santo. Edito da Tau Editrice nella collana Itinerari, il testo invita a un confronto sereno e rispettoso con una figura fondamentale della tradizione cristiana.

In tutte le librerie e presso gli store online, è disponibile “Sulle acque e sulla roccia”, la nuova pubblicazione di Giuseppe Cesareo per Tau Editrice (collana Itinerari). In queste pagine l’autore invita alla riflessione e alla meditazione, riscoprendo la figura dell’apostolo Pietro da una.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il giornalista e scrittore Giuseppe Cesareo rilegge la vita di San Pietro: esce in libreria "Sulle acque e sulla roccia"Il giornalista e scrittore Giuseppe Cesareo presenta il suo nuovo libro,

Leggi anche: Cesareo rilegge la vita di San Pietro: esce in libreria “Sulle acque e sulla roccia”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il giornalista e scrittore Giuseppe Cesareo rilegge la vita di San Pietro: esce in libreria Sulle acque e sulla roccia; Sabelli Fioretti: L’errore più grande? L’addio a un giornale di fuoriclasse; Memoria tra parole e musica con ‘Il mantello di Rut’ di Rodari; Cultura del mare: si è spento Decio Lucano.

Il giornalista e scrittore Giuseppe Cesareo rilegge la vita di San Pietro: esce in libreria Sulle acque e sulla rocciaIn tutte le librerie e presso gli store online, è disponibile Sulle acque e sulla roccia, la nuova pubblicazione di Giuseppe Cesareo per Tau Editrice (collana Itinerari). In queste pagine l’autore ... salernotoday.it

Riparte il Premio Letterario Città di Erice: Savatteri presidente dell’VIII edizioneRiparte il Premio Letterario Città di Erice, giunto alla sua ottava edizione. A presiederla nel 2026 sarà lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri, figura di primo piano del panorama culturale ... tp24.it

' Lo storico, scrittore e giornalista Paolo Mieli presenterà il suo libro “Il prezzo della pace” e affronterà anche la ricostruzione degli eventi legati allo sbarco e come i media trattarono l’evento. - facebook.com facebook

A #PingPong il giornalista e scrittore @roberto_arditti “Negli ultimi le forze armate della Danimarca stanno implementando il loro piano di sostituzione dei mezzi più importanti dell’Aeronautica Militare e stanno avanzando nel programma di acquisto degli F-35” x.com