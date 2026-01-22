Il giornalista e scrittore Giuseppe Cesareo rilegge la vita di San Pietro | esce in libreria Sulle acque e sulla roccia

Da avellinotoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista e scrittore Giuseppe Cesareo presenta il suo nuovo libro,

In tutte le librerie e presso gli store online, è disponibile “Sulle acque e sulla roccia”, la nuova pubblicazione di Giuseppe Cesareo per Tau Editrice (collana Itinerari). In queste pagine l’autore invita alla riflessione e alla meditazione, riscoprendo la figura dell’apostolo Pietro da una prospettiva intimamente umana e spirituale. Il volume propone un racconto che immagina Pietro nelle ultime ore della sua vita a Roma, prigioniero e intento a rileggerne il cammino di fede. Non si tratta di un saggio accademico, ma di una voce narrativa che si radica nella Scrittura, nella tradizione patristica e nel magistero cattolico, rivolta tanto a chi già conosce la spiritualità cristiana quanto ai lettori in cerca di ispirazione personale.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Cesareo rilegge la vita di San Pietro: esce in libreria “Sulle acque e sulla roccia”

Leggi anche: Morto Giuseppe "Pippo" Rescifina, storico giornalista e scrittore

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il giornalista e scrittore Giuseppe Cesareo rilegge la vita di San Pietro: esce in libreria Sulle acque e sulla roccia; Sabelli Fioretti: L’errore più grande? L’addio a un giornale di fuoriclasse; La città di Mazara rende omaggio al giornalista e scrittore Salvatore Giacalone; Memoria tra parole e musica con ‘Il mantello di Rut’ di Rodari.

John Lennon, da musicista a leggenda: il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa presenta il suo ultimo libroArezzo, 17 novembre 2025 – John Lennon, da musicista a leggenda: il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa presenta il suo ultimo libro. Sarà il Tempio di S. Stefano alla Vittoria di Pozzo della ... lanazione.it

il giornalista e scrittoreL'editoriale di Forgione: Cancelliamo certi pensieri malsani, il Napoli stasera deve vincere!Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle ... tuttonapoli.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.