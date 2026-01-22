Il giornalista e scrittore Giuseppe Cesareo rilegge la vita di San Pietro | esce in libreria Sulle acque e sulla roccia

Il giornalista e scrittore Giuseppe Cesareo presenta il suo nuovo libro,

In tutte le librerie e presso gli store online, è disponibile “Sulle acque e sulla roccia”, la nuova pubblicazione di Giuseppe Cesareo per Tau Editrice (collana Itinerari). In queste pagine l’autore invita alla riflessione e alla meditazione, riscoprendo la figura dell’apostolo Pietro da una prospettiva intimamente umana e spirituale. Il volume propone un racconto che immagina Pietro nelle ultime ore della sua vita a Roma, prigioniero e intento a rileggerne il cammino di fede. Non si tratta di un saggio accademico, ma di una voce narrativa che si radica nella Scrittura, nella tradizione patristica e nel magistero cattolico, rivolta tanto a chi già conosce la spiritualità cristiana quanto ai lettori in cerca di ispirazione personale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

