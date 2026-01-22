Il 22 gennaio 2026, a Milano, Liliana Segre ha partecipato alla posa delle pietre d'inciampo in memoria della famiglia Morais. Un gesto che rinnova l'impegno nel preservare la memoria storica e mantenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto. Un momento di riflessione e rispetto, volto a ricordare con sobrietà e dignità le persone colpite dalla violenza e dall’intolleranza.

Milano, 22 gennaio 2026 – Un ricordo doveroso, morale e anche concreto che si rinnova anno dopo anno per far si che la memoria non venga mai persa. Tra la posa di oggi 22 gennaio 2026 e quella che sarà realizzata a marzo, salgono a 245 le pietre d’inciampo collocate a Milano. Nella mattinata odierna -in vista del Giorno della Memoria e nel ricordo delle vite di uomini, donne, famiglie intere, consegnate alla prigionia, alle torture e alla morte perché ebrei, antifascisti, manifestanti od oppositori politici- sono stati incastonati nuovi 12 nuovi cubi d’ottone. Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto partecipare alla posa delle nuove pietre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Liliana Segre alla posa delle pietre d'inciampo per la famiglia Morais: “Li ricordo tutti. Avevamo solo la colpa di essere nati”

Liliana Segre commossa alla posa delle pietre per la famiglia Morais: "Sono ancora qui a ricordarli uno per uno"Giovedì a Milano, Liliana Segre ha partecipato con emozione alla posa delle pietre d'inciampo per la famiglia Morais, in occasione del Giorno della Memoria.

