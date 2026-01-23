Il Comune risponde sulla Fiera dei morti Bonaccorso PD | L' assessore smentisce il sindaco

Il Comune di Catania ha fornito una risposta ufficiale sulla gestione della Fiera dei morti, organizzata nel parcheggio Fontanarossa, che ha coinvolto l’aeroporto per diversi giorni. Dopo l’interrogazione dell’opposizione, la giunta ha chiarito alcuni aspetti relativi all’organizzazione e al controllo dell’evento, che ha suscitato commenti e critiche riguardo alla sua gestione. La questione rimane al centro del dibattito locale, con diverse opinioni sulla sua conduzione.

Ad oltre due mesi dalla conclusione della Fiera dei morti, allestita nel parcheggio Fontanarossa e che per giorni ha paralizzato l’area dell’aeroporto internazionale, la giunta comunale di Catania ha risposto all’interrogazione dell’opposizione sul caos gestionale e organizzativo dell’evento. “Peccato però – commenta il consigliere comunale del Partito democratico Matteo Bonaccorso – che nessuna delle domande abbia trovato risposta. E come se non bastasse, l’assessore Andrea Guzzardi, leggendo la risposta dell’assente assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci, ha smentito le dichiarazioni dello stesso sindaco Trantino che, il giorno successivo ai disagi, aveva affermato che l’amministrazione non fosse in possesso del piano di safety dell’azienda organizzatrice dell’evento, pagata 38 mila euro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Viabilità in tilt per la Fiera dei Morti, Bonaccorso (PD): "Inaccettabile, Trantino riferisca in aula"

