Il cambiamento più importante della mia carriera una sfida enorme | Hamilton racconta le emozioni della nuova Ferrari S-26

Lewis Hamilton condivide le sue impressioni sulla nuova Ferrari S-26, una vettura che rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera. La vettura si distingue per un rosso più lucido, accenti di bianco nell’abitacolo e sull’engine cover, creando un contrasto visivo netto e distintivo. Un progetto che, secondo Hamilton, segna una sfida significativa e un cambiamento importante nel suo percorso professionale.

Un rosso più lucido, meno opaco, la forte presenza del bianco nell’abitacolo e sull’ engine cover per un contrasto visivo ancora più netto e immediatamente percepibile. Per la Formula 1 è l’anno dei grandi cambiamenti e la Ferrari di conseguenza si adatta, con la nuova monoposto totalmente rinnovata sia da un punto di vista del design che delle caratteristiche tecniche. “È probabilmente il cambiamento regolamentare più grande che abbia vissuto nel corso della mia carriera”, ha esclamato Lewis Hamilton nel giorno della presentazione della nuova SF – 26 commentando le varie novità regolamentari in Formula 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ferrari SF-26, il grande giorno: Sky racconta in diretta la nascita della nuova RossaDomani, venerdì 23 gennaio, Sky trasmetterà in diretta la presentazione della Ferrari SF-26, la nuova monoposto di Formula 1.

