Nico Paz tra futuro e presente | Penso solo a giocare Fabregas? È il più importante della mia carriera

Inter News 24 Nico Paz parla del suo futuro e del rapporto con Cesc Fabregas: il talento del Como si racconta a Sportitalia tra sogni, concentrazione e crescita personale. Nico Paz torna a far parlare di sé, ma lo fa con parole misurate e grande lucidità. Presente al Centro Sportivo La Castellina per assistere alla sfida di Serie D tra Sandrio e Folgore Caratese, il fantasista argentino del Como ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi inevitabilmente anche sul tema legato al suo futuro. Accostato con insistenza al Real Madrid, club in cui è cresciuto e che continua a monitorarne il percorso, Paz ha scelto la linea della prudenza e della concentrazione sul presente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz tra futuro e presente: «Penso solo a giocare. Fabregas? È il più importante della mia carriera» Leggi anche: Ludi su Nico Paz: «Deve pensare a questa stagione, sul futuro di Fabregas dico questo» Leggi anche: Nico Paz, il presente di una stella in ascesa a Como? Cosa filtra sul futuro dell’ex Real Madrid Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Wesley rilancia la Roma in campionato: Gasperini supera il Como e va a tre punti dall'Inter; Soulé-Nico Paz: fantasia argentina al potere; Massara: Dybala nel futuro della Roma? Intanto c'è nel presente. Ferguson via a gennaio, mai sentita questa eventualità; Massara: “Zirkzee? Stiamo correndo troppo. Il futuro di Dybala non ci preoccupa”. Nico Paz allo stadio per Sondro-Folgore Caratese: "Futuro? Penso solo al Como" - 30 al Centro Sportivo La Castellina e valida per la 17^ giornata del Girone B di Serie. tuttomercatoweb.com

Nico Paz sta stupendo tutti in casa Como, ora però occorre capire quello che sarà il futuro del centrocampista offensivo - Nico Paz sta stupendo tutti in casa Como, ora però occorre capire quello che sarà il futuro del centrocampista offensivo L’impressionante evoluzione di Nico Paz con la maglia del Como, sotto l’attenta ... calcionews24.com

Nico Paz allo stadio per la Serie D: "Futuro al Real Madrid? Penso solo al Como" - Così Paz, al centro di voci su un possibile ritorno al Real Madrid la prossima estate, ne ha approfittato per recarsi al Centro Sportivo La Castellina e assistere alla sfida tra Sondrio e Folgore ... msn.com

#NicoPaz: “Futuro Voglio fare il meglio, poi vedremo. #MilanComo Se dobbiamo andare in Australia ci andremo” x.com

LA SITUAZIONE - Marc è stato chiaro sul suo futuro a Campioni in Festa mentre Nicolò punta alla sella di Bagnaia con già tre giornate sulla MotoGP850 e un asso nella manica da giocarsi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.