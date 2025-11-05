Sanità al collasso Pirro | Le Regioni rischiano un buco da 25 miliardi

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sanità è uno dei temi cardine della manovra 2026 ed è al centro del dibattito parlamentare. Dalle prime audizioni sulla legge di bilancio è arrivato l'allarme della Fondazione Gimbe sul rischio di definanziamento pubblico: "Le risorse stanziate non bastano a risollevare un Servizio sanitario. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sanit224 collasso pirro regioniSanità al collasso, Pirro: "Le Regioni rischiano un buco da 25 miliardi" - "Le risorse in rapporto al Pil bastano appena a mantenere lo status quo fatto di liste d’attesa interminabili, pronto soccorso al collasso e personale sanitario allo stremo", spiega a Today. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Collasso Pirro Regioni