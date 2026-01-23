Ieri il principe William ha visitato un laboratorio di robotica specializzato nella produzione di scooter elettrici. Durante la visita, ha potuto osservare le nuove tecnologie e i processi innovativi del settore. I media britannici hanno commentato la scena come quella di «un bambino in un negozio di caramelle», un’immagine che il principe ha probabilmente condiviso, mostrando interesse e curiosità verso le innovazioni tecnologiche.

I media inglesi lo hanno descritto come «un bambino in un negozio di caramelle», e lo stesso William si dirà d’accordo. Ieri, il principe si è recato a Bristol, nell’est dell’Inghilterra, proprio per evidenziare i successi nell’ecosostenibilità, raggiunti negli ultimi tempi dalle sue industrie, definendo la città «un motore dell’innovazione nel Regno Unito». Ma, in realtà, non vedeva l’ora di recarsi presso un laboratorio di robotica, specializzato nella realizzazione di e-scooter futuristici. E una volta arrivato, ha voluto provarli tutti. Il principe William alla statua del Cristo Redentore di Rio X Il principe William sempre più appassionato degli scooter elettrici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ieri il principe William ha visitato un lavoratorio di robotica specializzato in scooter elettrici (anche se ora non li può più usare a Windsor)

Leggi anche: ? Claudia Schiffer Ospite a Windsor: Il Banchetto Reale Rivela la “Cotta” Adolescenziale del Principe William

Leggi anche: Windsor, Claudia Schiffer è stata tenuta a distanza dal principe. La tiara di Kate William

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: I figli di William e Kate starebbero già svolgendo alcuni incarichi reali (segreti); Kate Middleton e il principe William in Scozia, visita a Falkirk e partita di curling con Nazionale; Il principe William assume una crisis manager: ecco chi è Liza Ravenscroft; Kate Middleton e il Principe William assumono un’esperta in gestione delle crisi.

Principe William alla Cop30 in Brasile: Il momento è crucialeSulla questione dell’emergenza climatica il mondo è di fronte a un momento cruciale. Lo ha detto il principe William intervenendo alla Cop30 di Belém, in Brasile. L’erede al trono britannico si è ... tg24.sky.it

Il principe William ha assunto una crisis manager per risolvere i guai della famiglia reale (e gestire il ritorno di Harry & Meghan): ecco chi è e perché non è un ...L'erede al trono arruola un'esperta di comunicazione per affrontare scandali e problemi della famiglia reale, incluso il ritorno di Harry e Meghan ... ilfattoquotidiano.it

IL PRINCIPE È TORNATO: IL "CERAVOLO" ASPETTA SOLO TE, MARCO! Sembrava ieri quel maledetto infortunio contro il Napoli. Invece sono passati mesi di sudore, viaggi tra Brescia e Pescara e tanta riabilitazione. Ma ora il peggio è alle spalle. - facebook.com facebook