Windsor Claudia Schiffer è stata tenuta a distanza dal principe La tiara di Kate William
Un tavolo lunghissimo che brillava sotto 158 candele e un albero di Natale di ben 6 metri: re Carlo non ha badato a spese per la sfarzosa serata di gala nel castello di Windsor in onore del presidente tedesco Walter Steinmeier e di sua moglie Elke Budenbender. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
Claudia Schiffer sorprende al banchetto di Stato al Castello di Windsor con un abito glamour firmato Balmain Vai su X
Tra gli ospiti del Castello di Windsor, anche la top model tedesca Claudia Schiffer - facebook.com Vai su Facebook
Claudia Schiffer al Castello di Windsor con l'abito di velluto nero elegante è la vera regina di stile - Alle sue spalle Claudia Schiffer ha più di 700 cover, una lunga lista di adv e shooting iconici, sfilate prestigiose e momenti indimenticabili della storia della moda. Da vogue.it
Claudia Schiffer cattura Windsor con velluto nero e pietre preziose - Al ricevimento in onore del presidente tedesco Steinmeier, la supermodel sfoggia un elegante abito in velluto impreziosito da pietre preziose ... Lo riporta iodonna.it
Kate a Windsor per il galà di Re Carlo per Steinmeier con la tiara di 2.600 diamanti: il look di Claudia Schiffer, il menù e l'albero con 15mila luci - Il Castello di Windsor ha brillato ieri sera per la prima visita di Stato in 27 anni del presidente tedesco e di sua moglie. Lo riporta msn.com
Kate Middleton con la tiara di 2.600 diamanti, a Windsor il galà di Re Carlo per Steinmeier: il look di Claudia Schiffer, il menù e l'albero con 15mila luci - Il Castello di Windsor ha brillato ieri sera per la prima visita di Stato in 27 anni del presidente tedesco e di sua moglie. Lo riporta ilmessaggero.it
Claudia Schiffer ieri e oggi, come è cambiata negli anni - Claudia Schiffer non è soltanto una supermodella: è una di quelle donne che hanno cambiato per sempre il modo in cui la moda racconta sé stessa. Si legge su dilei.it
Claudia Schiffer, i 55 anni della "Brigitte Bardot della moda" - Il suo nome è invece tra quelli che hanno segnato un'epoca, quella legata alla nascita e all'esplosione del fenomeno delle top model negli anni Novanta. Lo riporta tgcom24.mediaset.it