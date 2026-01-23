I ricavi del calcio mondiale aumentano ma cresce il gap con le big europee

I ricavi del calcio globale sono in aumento, con una crescita significativa che amplifica il divario tra le principali squadre europee e gli altri club. Questo trend evidenzia come le grandi realtà siano in grado di attrarre maggiori risorse, consolidando la loro posizione nel panorama calcistico internazionale. La differenza di fatturato tra le big e le altre squadre si amplia, influenzando le dinamiche competitive e finanziarie del settore.

Real Madrid in testa a quota 1,2 miliardi di euro nella stagione 202425, mentre l'Inter sale all'11esimo posto, a un passo dalla top 10. I conti migliorano, ma a una velocità inferiore rispetto ai giganti d'Europa. I numeri dell'ultima edizione della Football Money League I ricavi del calcio mondiale continuano a crescere, allargando soprattutto il gap tra le big e gli altri club. Lo certifica la 29esima edizione della Football Money League del Deloitte Sports Business Group: per la prima volta i venti club con i maggiori ricavi al mondo superano i 12 miliardi di euro di fatturato complessivo, in crescita dell'11 per cento rispetto alla stagione precedente.

