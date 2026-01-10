Inter-Napoli il vero gap è nei conti | ricavi nerazzurri doppi ma azzurri spendono di più

La sfida tra Inter e Napoli rappresenta un confronto anche sotto il profilo economico. Nonostante i ricavi dell’Inter siano il doppio rispetto a quelli del Napoli, è quest’ultimo a investire di più sulla formazione e sul mercato. Questa differenza nei conti evidenzia come le strategie finanziarie influenzino le dinamiche delle due società, andando oltre i risultati sportivi e riflettendo le diverse politiche di gestione e sviluppo.

"> La sfida tra Inter e Napoli non si gioca soltanto sul campo. Alla vigilia del big match di San Siro, i numeri raccontano un divario economico profondo tra i due club, come analizza Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport. Il Napoli, campione d’Italia, ha incassato dalla Lega Serie A circa la metà di quanto l’Inter ha ricevuto dall’Uefa, vicecampione d’Europa, un dato che chiarisce già una parte delle differenze strutturali. I nerazzurri possono vantare uno standing globale e, nell’ultima stagione, hanno registrato il record di ricavi del calcio italiano: 545 milioni di euro, al netto del player trading. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

