Do ut do questione di ’Identità’ Ci sono pure i Manichini di Migliori

L’edizione 2026 di do ut do si concentra sul tema dell’Identità, un argomento centrale per riflettere sulla nostra essenza e sui valori condivisi. Fondata da Alessandra D’Innocenzo nel 2012, l’iniziativa sostiene le attività della Fondazione Hospice MT. Anche i Manichini di Migliori partecipano quest’anno, arricchendo un percorso dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di sé stessi.

È il tema dell' Identità a guidare l'edizione 2026 di do ut do, iniziativa fondata da Alessandra D'Innocenzo nel 2012 per sostenere le attività della Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli di Bologna. E tra le mostre e gli eventi diffusi in prestigiose sedi istituzionali pubbliche e private della città, spicca la mostra I Manichini di Nino Migliori, che il prossimo 29 settembre compirà 100 anni. Si tratta di un lavoro originariamente in diapositiva del 1972, scattato in un giardino privato bolognese: ad attirare lo sguardo del maestro della fotografia furono questi manichini – soggetto che lo intriga da sempre – in legno ricoperti di stoffe.

