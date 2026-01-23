i figli non sono proprietà dello stato milano città promotrice della tutela della famiglia il mcf scende in piazza

Milano si distingue come città impegnata nella tutela della famiglia, sottolineando che i figli non sono proprietà dello Stato. Recenti episodi hanno evidenziato casi di privazione ingiustificata della presenza di uno dei genitori, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei diritti familiari. Il Movimento per la Custodia Familiare (MCF) scende in piazza per sensibilizzare su questa delicata tematica e promuovere un confronto su un tema fondamentale per la società.

Negli ultimi anni la cronaca italiana ha portato alla luce un fenomeno che sta generando forte preoccupazione nell'opinione pubblica: figli privati, spesso senza motivazioni chiare o proporzionate, della presenza di uno dei genitori e, nei casi più gravi, allontanati da una figura genitoriale.

"I figli non sono proprietà dello Stato": Salerno città promotrice della tutela della famiglia, il Mcf scende in piazzaSalerno si distingue come città impegnata nella tutela della famiglia, sottolineando che

"i figli non sono proprietà dello stato", Messina città promotrice della tutela della famiglia: Mcf scende in piazzaL'iniziativa di Messina, promossa da Mcf, sottolinea che i figli non sono proprietà dello Stato.

