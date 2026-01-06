i figli non sono proprietà dello stato Messina città promotrice della tutela della famiglia | Mcf scende in piazza

L'iniziativa di Messina, promossa da Mcf, sottolinea che i figli non sono proprietà dello Stato. Negli ultimi anni, si sono registrati casi di privazione della presenza di uno dei genitori, spesso senza motivazioni chiare. Questo fenomeno solleva importanti questioni sulla tutela della famiglia e sui diritti dei minori, richiedendo un’attenzione equilibrata e rispettosa delle leggi e delle esigenze di ogni individuo coinvolto.

