i figli non sono proprietà dello stato Messina città promotrice della tutela della famiglia | Mcf scende in piazza
L'iniziativa di Messina, promossa da Mcf, sottolinea che i figli non sono proprietà dello Stato. Negli ultimi anni, si sono registrati casi di privazione della presenza di uno dei genitori, spesso senza motivazioni chiare. Questo fenomeno solleva importanti questioni sulla tutela della famiglia e sui diritti dei minori, richiedendo un’attenzione equilibrata e rispettosa delle leggi e delle esigenze di ogni individuo coinvolto.
Negli ultimi anni la cronaca italiana ha portato alla luce un fenomeno che sta generando forte preoccupazione nell’opinione pubblica: figli privati, spesso senza motivazioni chiare o proporzionate, della presenza di uno dei genitori e, nei casi più gravi, allontanati da una figura genitoriale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: "I figli non sono proprietà dello Stato", il Mcf scende in piazza
Leggi anche: "I figli non sono proprietà dello Stato": in via Maqueda la raccolta firme del Movimento centralità familiare
“I figli non sono proprietà dello Stato”: Siracusa città promotrice della tutela della famiglia, il MCF scende in piazza - L’uguaglianza genitoriale resta spesso solo un principio teorico, mentre nella pratica uno dei due genitori viene marginalizzato ... siracusanews.it
Famiglia nel bosco, avvocato “Figli non sono dei genitori né dello stato”/ Sindaco “Ricongiungimento…” - A Storie Italiane si torna sul caso della famiglia nel bosco con le nuove dichiarazioni del sindaco di Palmoli e dell'avvocato della famiglia stessa Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, si è ... ilsussidiario.net
Inizierà il 23 gennaio l’indagine della psichiatra incaricata dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila che dovrà vivisezionare i genitori della «famiglia nel bosco» per valutare se sono idonei a crescere i figli. Ma il parere dell’esperta potrebbe arrivare solo a magg - facebook.com facebook
La mamma di Giovanni Tamburi, morto a Crans-Montana: “Rispetto per i nostri figli, non si sono resi conto delle fiamme” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.