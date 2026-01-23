I farmaci nell’armadio robotizzato

I farmaci nell’armadio robotizzato rappresentano una soluzione innovativa per le farmacie ospedialiere. Questo sistema automatizzato migliora la gestione logistica, riducendo errori e tempi di consegna, e garantisce elevati standard di sicurezza nella distribuzione dei farmaci ai reparti e ai pazienti. Un approccio efficiente e affidabile, pensato per ottimizzare le operazioni quotidiane e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria.

Un nuovo sistema robotizzato per la farmacia ospedaliera, progettato per ottimizzare la logistica interna e garantire la massima sicurezza nella gestione dei farmaci destinati ai reparti e ai pazienti. Il nuovo armadio robotizzato Gollmann Go.compact è il nuovo arrivo dell' ospedale di Erba: automatizza le operazioni di stoccaggio, prelievo e distribuzione dei medicinali, assicurando un controllo continuo delle giacenze e una tracciabilità completa di ogni confezione. Questo sistema riduce in modo significativo il rischio di errore umano e migliora la precisione e l'efficienza del servizio farmaceutico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I farmaci nell'armadio robotizzato

