E’ ancora presto per l’abbigliamento invernale, le temperature tornano a salire: ecco le previsioni degli esperti L’inizio di novembre, come nelle previsioni di tanti esperti meteorologi, si sta rivelando in controtendenza rispetto al clima che ci si aspetterebbe in questa stagione. L’autunno fatica a decollare e c’è il ritorno generalizzato di bel tempo e temperature. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

Riposate i maglioni nell'armadio, in arrivo temperature da maniche corte