Cos'è il test del finto cliente nei supermercati Pam Cgil | Pretesto per far fuori lavoratori scomodi
Il "test del finto cliente" è una prova interna in cui ispettori Pam nascondono prodotti nella spesa: se il cassiere non li individua, scatta la contestazione e può arrivare il licenziamento. Come avvenuto in Toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Falliscono il «test del finto cliente», tre cassieri licenziati dal supermercato. - facebook.com Vai su Facebook
Tre cassieri licenziati dalla Pam dopo il «test del finto cliente»: la protesta dei sindacati in Toscana Vai su X
Cos’è il “test del finto cliente” nei supermercati Pam, Cgil: “Pretesto per far fuori lavoratori scomodi” - Il "test del finto cliente" è una prova interna in cui ispettori Pam nascondono prodotti nella spesa: se il cassiere non li individua, scatta ... fanpage.it scrive
Supermercati Pam, dipendenti licenziati per "test del finto cliente". Sindacati: trappola - Leggi su Sky TG24 l'articolo Supermercati Pam, dipendenti licenziati per 'test del finto cliente'. tg24.sky.it scrive