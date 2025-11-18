Cos'è il test del finto cliente nei supermercati Pam Cgil | Pretesto per far fuori lavoratori scomodi

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il "test del finto cliente" è una prova interna in cui ispettori Pam nascondono prodotti nella spesa: se il cassiere non li individua, scatta la contestazione e può arrivare il licenziamento. Come avvenuto in Toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cos 232 test fintoCos’&#232; il “test del finto cliente” nei supermercati Pam, Cgil: “Pretesto per far fuori lavoratori scomodi” - Il "test del finto cliente" è una prova interna in cui ispettori Pam nascondono prodotti nella spesa: se il cassiere non li individua, scatta ... fanpage.it scrive

cos 232 test fintoSupermercati Pam, dipendenti licenziati per "test del finto cliente". Sindacati: trappola - Leggi su Sky TG24 l'articolo Supermercati Pam, dipendenti licenziati per 'test del finto cliente'. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cos 232 Test Finto