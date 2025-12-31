Dopo le recenti esercitazioni militari cinesi attorno a Taiwan, le navi cinesi si sono ritirate dall'area. L’isola mantiene comunque un elevato livello di allerta, attivando il centro di risposta marittima per monitorare eventuali sviluppi. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con la guardia costiera taiwanese che vigila attentamente sulle manovre navali nelle acque circostanti.

Taiwan è rimasta in stato di massima allerta dopo le imponenti esercitazioni militari organizzate dalla Cina attorno all’isola e sta mantenendo attivo il suo centro di risposta marittima alle emergenze per monitorare le manovre navali cinesi, ha affermato la guardia costiera. Le esercitazioni denominate ‘Justice Mission 2025’ hanno visto la Cina lanciare decine di razzi verso Taiwan e schierare un gran numero di navi da guerra e aerei nei pressi dell’isola, in una dimostrazione di forza che ha suscitato preoccupazione negli alleati occidentali. Taipei ha condannato le esercitazioni, definendole una minaccia alla sicurezza regionale e una palese provocazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Taiwan, navi cinesi si ritirano dall'isola: rimane l'allerta

