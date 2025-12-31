Taiwan navi cinesi si ritirano dall’isola | rimane l’allerta
Dopo le recenti esercitazioni militari cinesi attorno a Taiwan, le navi cinesi si sono ritirate dall'area. L’isola mantiene comunque un elevato livello di allerta, attivando il centro di risposta marittima per monitorare eventuali sviluppi. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con la guardia costiera taiwanese che vigila attentamente sulle manovre navali nelle acque circostanti.
Taiwan è rimasta in stato di massima allerta dopo le imponenti esercitazioni militari organizzate dalla Cina attorno all’isola e sta mantenendo attivo il suo centro di risposta marittima alle emergenze per monitorare le manovre navali cinesi, ha affermato la guardia costiera. Le esercitazioni denominate ‘Justice Mission 2025’ hanno visto la Cina lanciare decine di razzi verso Taiwan e schierare un gran numero di navi da guerra e aerei nei pressi dell’isola, in una dimostrazione di forza che ha suscitato preoccupazione negli alleati occidentali. Taipei ha condannato le esercitazioni, definendole una minaccia alla sicurezza regionale e una palese provocazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Taiwan: Taipei, '4 navi della guardia costiera cinese individuate vicino l'isola'
Leggi anche: Le minacce, le accuse e le navi da guerra cinesi: cosa sappiamo della tensione tra Cina e Giappone (e cosa c'entra Taiwan)
Taiwan, navi da guerra cinesi si ritirano dalle vicinanze dell'isola; Le navi da guerra cinesi si ritirano dalle vicinanze di Taiwan; Taipei: 'Le navi cinesi si ritirano dalle vicinanze di Taiwan'; Taipei, le navi cinesi si ritirano dalle vicinanze di Taiwan.
Taiwan, navi cinesi si ritirano dall’isola: rimane l’allerta - Taiwan è rimasta in stato di massima allerta dopo le imponenti esercitazioni militari organizzate dalla Cina attorno all'isola e sta mantenendo attivo il suo ... lapresse.it
Taiwan, dopo le manovre di questi giorni le navi cinese cominciano a ritirarsi - L'operazione militare aveva suscitato forti preoccupazioni , in particolare in Giappone ... msn.com
Taiwan, navi da guerra cinesi si ritirano dalle vicinanze dell'isola - "Le navi da guerra e le navi della guardia costiera si stanno ritirando, ma alcune rimangono ancora al di fuori della linea delle 24 miglia nautiche", ha dichiarato all'Afp Hsieh Ching- tg24.sky.it
Taipei: 'Le navi cinesi si ritirano dalle vicinanze di Taiwan'. La preoccupazione di Tokyo per le esercitazioni militari di Pechino #ANSA x.com
Radio1 Rai. . #Taiwan Seconda giornata di estese esercitazioni militari dell'esercito cinese: simulato un blocco navale, lanciati razzi. Taipei: rilevati 130 aerei e 22 navi militari in 24 ore, ma il presidente Lai dichiara: "Non vogliamo intensificare il conflitto con - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.