Hai ricevuto un’email da Facebook che sembra sospetta? Non cliccare sui link o allegati. Potrebbe trattarsi di un tentativo di furto di dati o di accesso non autorizzato al tuo profilo. Facebook non richiede mai verifiche urgenti tramite email. Se hai dubbi sulla sicurezza del tuo account, accedi direttamente dal sito ufficiale e modifica le impostazioni di sicurezza.

Un messaggio che avverte di una violazione delle policy, un dispositivo sconosciuto che ha tentato l’accesso, una richiesta urgente di verifica dell’identità. Comunicazioni che sembrano arrivare direttamente da Facebook, con loghi impeccabili e un tono di allerta che mette in guardia. Eppure, dietro quella facciata di autenticità si nasconde una delle truffe più sofisticate del momento: il phishing combinato con la tecnica BitB, Browser-in-the-Browser, che sta mietendo vittime a ritmo crescente. I ricercatori di Trellix hanno documentato un’impennata di questi attacchi, orchestrati con una precisione chirurgica per ingannare anche gli utenti più attenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hai ricevuto questa email da Facebook? Non cliccare: ti svuotano il profilo in 30 secondi

Se ti arriva questo messaggio su Whatsapp, non rispondere: ti svuotano il conto in due secondiSe ricevi un messaggio su WhatsApp che ti invita a non rispondere, attenzione: potrebbe essere una truffa finalizzata a sottrarre dati o denaro.

Facebook non ti dice chi spia il tuo profilo, ma questi 3 trucchi ti danno indizi precisi per scoprirlo

