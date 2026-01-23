Guida agli eventi del weekend 23 – 25 gennaio

Ecco una guida agli eventi del weekend dal 23 al 25 gennaio, pensata per offrire un quadro chiaro e completo delle principali iniziative in città. Tra degustazioni, fiere e spettacoli, questa selezione permette di scoprire le opportunità per trascorrere il tempo libero nel rispetto delle proprie preferenze e del territorio. Una risorsa utile per pianificare al meglio il proprio fine settimana.

Guida. Dalla «Festa del Cioccolato» alla «Fiera Sposi 2026-Treviglio Edition», da «Totalmente incompatibili» allo spettacolo «Via da lì», passando per tante altre proposte per vivere al meglio il nostro territorio. Ecco i nostri consigli L’ultima parte di gennaio arriva puntuale con il suo carico di tentazioni: dolci a cui è impossibile dire di no, risate che mettono alla prova l’autocontrollo e buoni motivi per uscire di casa anche con il freddo. Tra concerti, spettacoli e fiere, Bergamo dimostra ancora una volta che le cose da fare sono molte. Del resto, il problema non è cosa fare, ma da dove cominciare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

