Il Cremlino ha riacceso le speranze di una risoluzione duratura del conflitto in Ucraina, dichiarando che Putin desidera un accordo di pace stabile piuttosto che semplici tregue temporanee. La posizione ufficiale di Mosca evidenzia le condizioni e gli obiettivi del governo russo, segnando un importante passo nella narrativa sulla risoluzione del conflitto.

La posizione ufficiale di Mosca riguardo alla conclusione del conflitto in Ucraina è stata ribadita con forza, chiarendo le condizioni e gli obiettivi del Cremlino. In una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa Tass, Dmitry Peskov, il portavoce del presidente russo, ha delineato l’approccio del leader russo, sottolineando una netta distinzione tra la disponibilità a un accordo di pace onnicomprensivo e il rifiuto categorico di qualsiasi forma di tregua o congelamento del conflitto di natura temporanea. Questa precisazione giunge in un momento cruciale, subito dopo che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva avanzato l’idea di una “congelamento” delle ostilità sulle linee di contatto attuali durante i suoi colloqui con i rappresentanti degli Stati Uniti, una proposta che evidentemente non trova riscontro nelle aspettative e nelle strategie di Mosca. Thesocialpost.it

