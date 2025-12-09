Sanità | l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche si conferma tra le migliori d’Italia per il quarto anno consecutivo

Anconatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Per il quarto anno consecutivo, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (AOUM) raggiunge risultati d'eccellenza nel Piano Nazionale Esiti 2025, confermando un percorso di crescita costante che la colloca stabilmente tra le 15 migliori realtà pubbliche italiane per la qualità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

