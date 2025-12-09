Sanità | l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche si conferma tra le migliori d’Italia per il quarto anno consecutivo
ANCONA – Per il quarto anno consecutivo, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (AOUM) raggiunge risultati d'eccellenza nel Piano Nazionale Esiti 2025, confermando un percorso di crescita costante che la colloca stabilmente tra le 15 migliori realtà pubbliche italiane per la qualità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Guerra nell’azienda sanitaria, la donna aveva denunciato presunte irregolarità in appalti e contratti - facebook.com Vai su Facebook
L'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche si conferma tra le top in Italia - L'Azienda ospedaliero universitaria (Aou) delle Marche resta tra le strutture top in Italia per alti livelli di prestazioni e con dati migliori degli ultimi quattro anni. Lo riporta msn.com
Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio: ricercati 3 uomini tg24.sky.it
Viaggio a Rafah, città cancellata, tra macerie infinite e fantasmi. «In questo tunnel Hamas ha tenuto per ... corriere.it
Bimbi nel bosco, legale: "Dai genitori disponibilita' a collaborare" corriere.it
Minori e abuso di internet, l’Australia fa sul serio: entra in vigore la legge che vieta i social agli under ... secoloditalia.it
Zelensky a Roma da Meloni: «Mi fido di lei» lettera43.it
Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve lettera43.it
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente? game-experience.it
Viaggio a Rafah, città cancellata, tra macerie infinite e fantasmi. «In questo tunnel Hamas ha tenuto per ... corriere.it
Bimbi nel bosco, legale: "Dai genitori disponibilita' a collaborare" corriere.it
Minori e abuso di internet, l’Australia fa sul serio: entra in vigore la legge che vieta i social agli under ... secoloditalia.it
Zelensky a Roma da Meloni: «Mi fido di lei» lettera43.it
Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve lettera43.it
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente? game-experience.it