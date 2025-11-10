Donald Trump litiga con il Sudafrica | gli Stati Uniti disertano il G20 di Johannesburg

Panorama.it | 10 nov 2025

Sono tornate le  tensioni tra Donald Trump e il Sudafrica. Il presidente americano ha annunciato che  gli Stati Uniti non parteciperanno al vertice del G20 di Johannesburg. Trump, su Truth, ha definito “una vergogna assoluta” lo svolgimento del summit in Sudafrica, accusando il Paese di violazioni dei  diritti umani  nei confronti degli  afrikaner  — discendenti dei coloni olandesi, francesi e tedeschi — le cui  terre e fattorie verrebbero confiscate illegalmente. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che “ nessun funzionario americano parteciperà  finché queste violazioni continueranno”, anticipando anche la volontà di  ospitare il G20 del 2026 a Miami, in Florida. 🔗 Leggi su Panorama.it

