Donald Trump litiga con il Sudafrica | gli Stati Uniti disertano il G20 di Johannesburg

Sono tornate le tensioni tra Donald Trump e il Sudafrica. Il presidente americano ha annunciato che gli Stati Uniti non parteciperanno al vertice del G20 di Johannesburg. Trump, su Truth, ha definito “una vergogna assoluta” lo svolgimento del summit in Sudafrica, accusando il Paese di violazioni dei diritti umani nei confronti degli afrikaner — discendenti dei coloni olandesi, francesi e tedeschi — le cui terre e fattorie verrebbero confiscate illegalmente. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che “ nessun funzionario americano parteciperà finché queste violazioni continueranno”, anticipando anche la volontà di ospitare il G20 del 2026 a Miami, in Florida. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Donald Trump litiga con il Sudafrica: gli Stati Uniti disertano il G20 di Johannesburg

Contenuti che potrebbero interessarti

Il direttore e l’ad della Bbc si dimettono per le modifiche a un discorso di Trump Approfondisci qui https://www.rainews.it/articoli/2025/11/esteri-europa-regno-unito-bbc-donald-trump-tim-davie-deborah-turness-dimissioni-06bee93d-bacf-4342-aef6-f7a8047 - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky ha affermato che non si può consentire alla #Russia di vendere petrolio in Europa, in vista dell'incontro tra Victor #Orbàn con Donald #Trump, che chiede una deroga alle sanzioni americane sul #petrolio russo. - X Vai su X

Trump boicotta il G20 e accusa il Sudafrica di "massacrare gli afrikaner", chi sono e il precedente attacco - Gli Stati Uniti boicottano il Sudafrica, Trump non andrà al G20 e accusa il governo di "massacrare" gli afrikaner: chi sono ... Lo riporta virgilio.it

Clamorosa decisione di Trump: "Non andrò al G20". Rapporti tesi pure col Sudafrica - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il Sudafrica non dovrebbe più far parte delle principali economie del G20, ribadendo che non parteciperà al vertice dei leader che si t ... Segnala affaritaliani.it

Trump confonde Sud America e Sudafrica in un discorso a Miami e annuncia che non andrà al G20 - Durante il suo intervento all’America Business Forum di Miami, Donald Trump ha confuso Sud America e Sudafrica . Riporta tg.la7.it