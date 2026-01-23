gli occhiali di macron fanno volare ivision tech a piazza affari

Le azioni di iVision Tech, società italiana quotata a Piazza Affari, hanno registrato un aumento del 32% dopo che il modello di occhiali indossato da Emmanuel Macron a Davos ha attirato l’attenzione. La società, che controlla il marchio francese Maison Henry Jullien, ha beneficiato di questa esposizione, evidenziando l’interesse crescente verso i prodotti di alta qualità nel settore ottico.

Le azioni di iVision Tech, società italiana quotata alla Borsa di Milano che controlla il marchio francese di occhiali Maison Henry Jullien, hanno chiuso la seduta di giovedì con un rialzo del 32 per cento dopo l’improvvisa popolarità del modello indossato da Emmanuel Macron a Davos. L’impennata è arrivata proprio all’indomani dell’apparizione del presidente francese al World Economic Forum, che per un problema agli ha occhi ha indossato un paio di Pacific S 01, un modello aviator a lenti blu. Macron is wearing sunglasses because Europe’s future is too bright. pic.twitter.coma0xnkynul9 — Jaime Jorge (@jaimefjorge) January 20, 2026 Le immagini di Macron sul palco e agli incontri al chiuso hanno fatto il giro dei media e dei social, generando non solo commenti e meme, ma anche una domanda immediata per quel preciso modello. 🔗 Leggi su Lettera43.it

