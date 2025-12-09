Il comandante dei Carabinieri di Osimo Giuseppe Esposto insignito della Medaglia Mauriziana

Anconatoday.it | 9 dic 2025

OSIMO – Il comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona, Colonnello Roberto Di Costanzo, ha consegnato al luogotenente Carica Speciale Giuseppe Esposto, comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Osimo, la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

