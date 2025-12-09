Il comandante dei Carabinieri di Osimo Giuseppe Esposto insignito della Medaglia Mauriziana
OSIMO – Il comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona, Colonnello Roberto Di Costanzo, ha consegnato al luogotenente Carica Speciale Giuseppe Esposto, comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Osimo, la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Pistoia, il punto del comandante dei carabinieri e il caso della mamma che denuncia lo spaccio fra i giovani
Arma dei carabinieri, visita del comandante della Legione 'Emilia Romagna' a Ferrara
Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona destinato a nuovo incarico: il saluto del Comune di Lucignano
CONDOLIANZE AL COMANDANTE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI ACI CATENA L’Amministrazione comunale di Aci Catena, con la Sindaca Margherita Ferro, la Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Murabito, il civico consesso, gli imp - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri, comandante interregionale visita comando Ancona - il Comandante Interregionale Carabinieri "Podgora", generale di Corpo d'Armata Aldo Iacobelli, ha visitato stamattina il Comando Provinciale Carabinieri di Ancona e, a seguire, la Compagnia di Osimo. Da ansa.it
