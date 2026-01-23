Giorgia Meloni commenta le critiche delle opposizioni riguardo al suo operato, affermando che in tre anni di governo ha realizzato numerose iniziative, tra cui il Board of Peace. La premier sottolinea che, pur ricevendo molte richieste di chiarezza, il suo obiettivo è continuare a lavorare per il Paese, portando avanti le proprie decisioni e risultati concreti.

Le opposizioni che dicono che devo essere chiara sul Board of peace "fanno il lavoro loro. Per chi ci guarda da casa: sono tre anni che sto al governo, avrò fatto tremila cose, è un dato statistico che una la devo aver fatta bene. Se invece le ho fatte male tutte forse è un po' strumentale.". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un'intervista che andrà in onda stasera a 4 di sera su Rete4. "Io penso di essere la prima che ha detto che l'Europa si deve un po' svegliare. Dopodiché per quello che riguarda Zelensky devo anche ricordare che abbiamo fatto tutto quello che potevamo e quindi voglio dire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni spiana le opposizioni: "In tre anni una giusta l'avrò fatta..."

Leggi anche: Sicurezza, Giorgia Meloni spiana la sinistra: "Leggete questi numeri"

Giorgia Meloni arriva in Senato tra gli applausi dei Senatori.

