Giannasi espansione in corso | aperto un banco nel mercato coperto di via Rombon E c’è anche il Giannabar

Giannasi, storico specialista del pollo allo spiedo a Milano dal 1967, amplia la propria presenza con un nuovo banco nel mercato coperto di via Rombon. L’apertura si inserisce nel processo di restyling del Mercato Rombon, recentemente riqualificato per offrire ai cittadini un punto di riferimento gastronomico. Inoltre, è stato inaugurato anche il Giannabar, arricchendo l’offerta culinaria nel quartiere Lambrate-Feltre.

Milano, 23 gennaio 2026 – Il "re del pollo allo spiedo" Giannasi, icona della gastronomia milanese dal 1967, ha aperto un banco all'interno del Mercato Rombon, restituito agli abitanti del quartiere Lambrate-Feltre dopo un’importante intervento di restyling. L’obiettivo. La nuova apertura arriva a pochi mesi da quella al Mercato Centrale Isola in piazzale Lagosta e si aggiunge allo storico chiosco di piazza Buozzi, in porta Romana, quotidianamente preso d’assalto da numerosi appassionati del pollo allo spiedo e di altri manicaretti griffati Giannasi. La rosticceria, sotto la guida strategica della famiglia Giannasi e parte del Gruppo Finiper Canova, ha deciso di consolidare la sua presenza in città, portando la sua tradizione culinaria a Lambrate e ha scelto ancora una volta un Mercato, il luogo ideale per creare un dialogo con i residenti del quartiere e un pubblico giovane, curioso e attento alla tradizione che anima questi spazi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

