Gestione del cimitero Individuato l’appaltatore

È stato individuato l’appaltatore per la gestione del cimitero di Pontedera. La società Berlor General Contractor srl, con sede a Carmiano in provincia di Lecce, si occuperà per un anno, eventualmente prorogabile, delle attività necroscopiche, cimiteriali e della manutenzione ordinaria del patrimonio cimiteriale. La scelta mira a garantire servizi efficienti e un'adeguata cura degli spazi funerari della città.

Sarà la Berlor General Contractor srl di Carmiano, in provincia di Lecce, a gestire per un anno, più un altro eventuale, le operazioni necroscopichecimiteriali e di manutenzione ordinaria del patrimonio cimiteriale di Pontedera. In particolare, la società vincitrice della gara, si occuperà di pulizia dei locali (servizi igenici, cappelle depositi ecc.), ricolmatura campi a seguito di esumazioni, fornitura e posa in opera di marmi loculi oggetto di estumulazione, manutenzione dei servizi igienici dei cimiteri di proprietà comunale, comprensivo della fornitura, noleggio di attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione dei servizi.

