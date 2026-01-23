Garlasco colpo di scena in procura | chi stanno ascoltando

A Garlasco, la procura ha avviato nuove attività di ascolto, portando alla luce dettagli che potrebbero influenzare il corso delle indagini. Questa fase rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario, mentre il caso continua a suscitare interesse pubblico e mediatico. Restano da chiarire le implicazioni di queste nuove intercettazioni, che potrebbero fornire elementi utili per comprendere meglio la vicenda in corso.

Il caso di Garlasco torna prepotentemente al centro dell’attenzione, e non solo nelle aule di tribunale. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia riaccende i riflettori con un vero colpo di scena: nuovi nomi, nuove voci, nuovi interrogatori. E la domanda è una sola: chi stanno ascoltando e perché proprio adesso? Il fascicolo sulla tragedia dell’agosto 2007 sembrava ormai consegnato alla memoria della cronaca nera italiana. Invece, giorno dopo giorno, si aggiungono nuovi tasselli a un mosaico rimasto troppo a lungo incompleto. La procura lavora in silenzio, filtra pochissimo, ma continua a muoversi per cercare una verità definitiva su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nuovi sviluppi emergono nel caso Garlasco, con la procura che ha avviato interrogatori non ancora resi noti.

