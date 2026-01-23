Garlasco colpo di scena in procura | Chi stanno interrogando

Nuovi sviluppi emergono nel caso Garlasco, con la procura che ha avviato interrogatori non ancora resi noti. Dopo quasi vent’anni, il mistero rimasto irrisolto torna al centro dell’attenzione, suscitando interesse e curiosità nella cronaca italiana. Restano da chiarire i dettagli e le motivazioni di questa nuova fase investigativa, che potrebbe portare a importanti evoluzioni nel procedimento.

Arriva il colpo di scena sul caso Garlasco; un mistero che resiste quasi vent'anni torna a scuotere la cronaca italiana. Il caso di Chiara Poggi, uccisa nell'agosto del 2007 nella cittadina lombarda, sembra oggi completarsi giorno dopo giorno di nuovi tasselli che potrebbero restituire il quadro troppo a lungo rimasto fumoso. La Procura di Pavia non si ferma: indaga, entra nei dettagli, lascia trapelare poche informazioni ma non smette di muoversi per cercare la verità. Ora arriva la notizia clamorosa di nuovi sviluppi, con testimoni richiamati e approfondimenti che promettono di dare nuova luce a uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni.

