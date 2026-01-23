Simona Ventura ricorda Valentino con parole di grande affetto, sottolineando la sua genialità e il suo carattere unico. La sua scomparsa rappresenta la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato. Valentino è stato una figura straordinaria, capace di lasciare un segno indelebile sia sul piano professionale che personale. La sua perdita è una grande tristezza per tutti coloro che lo hanno amato.

“E’ una tristezza infinita. Ho dei ricordi bellissimi. Era un genio, ma anche una persona speciale, straordinaria. Ho avuto la fortuna di poterlo vestire, mi ha fatto lui il fitting con tutti i suoi aghi. Quando mi ha provato i vestiti per il 45esimo mi ha detto non sarai la mia ambasciatrice più coronata, ma più tatuata sì”. Lo ha detto Simona Ventura, arrivando alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma per i funerali di Valentino, morto lunedì a 93 anni. “E’ finita un’epoca. Lui ci lascia l’eleganza e tantissime cose. E’ cambiato tutto. Non che sia meglio o che sia peggio, ma sicuramente diverso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Funerali Valentino, Simona Ventura: “Era un genio e persona speciale. E’ finita un’epoca”

“È finita”. Simona Ventura, arriva la notizia per lei. Cosa succedeÈ arrivata una notizia che scuote il mondo dello spettacolo.

Morto Valentino, i messaggi dei vip da Simona Ventura a Cindy Crawford: "Ho il cuore spezzato"La scomparsa di Valentino ha suscitato grande tristezza tra molte personalità, dai vip come Simona Ventura e Cindy Crawford, fino al mondo della moda e della cultura.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: L'ultimo saluto a Valentino: i funerali e la camera ardente; Valentino, 10 mila alla camera ardente di piazza Mignanelli. Venerdì 23 gennaio, alle 11, i funerali; Ho il cuore spezzato: Simona Ventura ricorda Valentino tra memoria personale e un’intervista del 2008; È morto Valentino, Donatella Versace: Un vero maestro. Venerdì 23 gennaio i funerali a Roma.

Valentino, la diretta dei funerali a Roma: Anne Hathaway, Anna Wintour e Donatella Versace in prima fila. In chiesa il discorso di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani sarà oggi alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro entrerà nella Basilica accolto dalle note ... ilmattino.it

L'attrice Anne Hathaway ai funerali di Valentino, le immaginiROMA (ITALPRESS) - L’arrivo di Anne Hathaway con il marito Adam Shulman alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a piazza della Repubblica, dove si svolgono i funerali di Valentino ... stream24.ilsole24ore.com

Il Messaggero. . I funerali di Valentino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma facebook

Valentino, oggi i funerali: star del cinema e firme della moda per l’ultimo saluto allo stilista x.com