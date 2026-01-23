Giulia Veronesi annuncia l'avvio di una campagna di sanità pubblica mirata ad aumentare il prezzo delle sigarette, con l’obiettivo di ridurre il consumo di tabacco. L’iniziativa si propone di rendere il fumo meno accessibile e meno sostenibile, contribuendo alla tutela della salute pubblica. La strategia si inserisce in un più ampio impegno di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di sigarette.

Milano, 23 gen. (Adnkronos Salute) - "Oggi parte una campagna che ha lo scopo di ostacolare il fumo e renderlo poco sostenibile. Soprattutto tra i giovani e tra i soggetti che hanno meno accesso alle cure e alla prevenzione. Si tratta di un'iniziativa di sanità pubblica che permetterà anche di ridurre le spese economiche a carico del sistema sanitario nazionale dovute ai costi elevatissimi per le cure di patologie croniche fumo correlate". Lo ha detto Giulia Veronesi, membro del Comitato di Lotta al fumo di Fondazione Umberto Veronesi, partecipando oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato per l'avvio della raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per aumentare il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, sostenuta da Fondazione Veronesi, Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Fondazione Aiom e Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fumo, Giulia Veronesi: "Campagna per aumento prezzo sigarette iniziativa di sanità pubblica"

Fumo, al via campagna per aumentare di 5 euro prezzo sigarette, obiettivo 50mila firmeÈ partita una campagna di raccolta firme per proporre un aumento di 5 euro sul prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, inclusi quelli di nuova generazione.

Leggi anche: Fumo: Di Maio (Aiom), ‘con aumento prezzo sigarette più soldi per Ssn e prevenzione’

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Battaglia anti-fumo: al via la raccolta firme per aumentare il costo delle sigarette; Aumentare di 5 euro sigarette e prodotti da fumo: parte la raccolta firme per una proposta di legge in Parlamento.

Fumo, al via campagna per aumentare di 5 euro prezzo sigarette, obiettivo 50mila firmeRoma, 23 gen. (Adnkronos Salute) - Al via oggi la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo ... notizie.tiscali.it

Lotta al fumo: al via la raccolta firme per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigaretteAl via la proposta di legge d’iniziativa popolare per contrastare il tabagismo e rafforzare il Ssn attraverso l’aumento del costo dei prodotti a base di ... repubblica.it

Semplice, elegante, incredibilmente confortevole. L’Abitino Giulia valorizza ogni silhouette con la sua vestibilità unica. Perfetto per chi ama il look raffinato e femminile, dal mattino alla sera. Disponibile in colori classici e versatili: borgogna, fumo e nero. htt - facebook.com facebook

A Pordenone anziana salvata dai vigili del fuoco nel suo appartamento invaso dal fumo. x.com