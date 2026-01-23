Fumo Finocchiaro Airc | Ha conseguenze devastanti sulla salute

Il fumo rappresenta una delle principali cause di tumori e di problemi di salute a livello globale. Secondo esperti come Finocchiaro di Airc, si tratta di un’emergenza che richiede attenzione e interventi mirati. Eliminare o ridurre il consumo di tabacco è fondamentale per migliorare la salute pubblica e prevenire conseguenze gravi e durature.

Milano, 23 gen. (Adnkronos Salute) - "Siamo di fronte a una grande emergenza. Il fumo è la principale causa di tumori e ha effetti devastanti sulla salute. Sappiamo che il cancro non si combatte solo con la ricerca e la cura, ma che il 40% dei tumori sarebbe prevenibile con una buona dose di attenzione alla propria salute personale". Queste le parole di Daniele Finocchiaro, consigliere delegato di Fondazione Airc, in occasione della presentazione della campagna di raccolta firme per una proposta di legge d'iniziativa popolare che aumenti di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi quelli di nuova generazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

