"Le conseguenze, dal punto di vista dei lavoratori potenzialmente sono devastanti, perché a differenza di altri settori industriali dove i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato, nel nostro i lavoratori sono assunti a progetto e se i progetti non partono la disoccupazione è immediata e senza nessun tipo di agevolazione". Così Alessandro Usai, presidente Anica, a margine della conferenza stampa organizzata presso la Casa del Cinema di Roma dalle associazioni di categoria Anica, Apa e Cna per denunciare i tagli al settore dell'audiovisivo proposti nella prossima finanziaria. "I rischi – continua – possono essere immediati e molto impattanti proprio sulle fasce più deboli, che rappresentano il 98% degli addetti al nostro settore".

© Lapresse.it - Audiovisivo, associazioni denunciano tagli in manovra: "Conseguenze potenzialmente devastanti"