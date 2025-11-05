Audiovisivo associazioni denunciano tagli in manovra | Conseguenze potenzialmente devastanti

“Le conseguenze, dal punto di vista dei lavoratori potenzialmente sono devastanti, perché a differenza di altri settori industriali dove i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato, nel nostro i lavoratori sono assunti a progetto e se i progetti non partono la disoccupazione è immediata e senza nessun tipo di agevolazione”. Così Alessandro Usai, presidente Anica, a margine della conferenza stampa organizzata presso la Casa del Cinema di Roma dalle associazioni di categoria Anica, Apa e Cna per denunciare i tagli al settore dell’audiovisivo proposti nella prossima finanziaria. “I rischi – continua – possono essere immediati e molto impattanti proprio sulle fasce più deboli, che rappresentano il 98% degli addetti al nostro settore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

