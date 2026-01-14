Varese operazione della Gdf contro il lavoro nero in bar e negozi

Le Fiamme Gialle di Varese hanno avviato un'operazione per contrastare il lavoro nero nei settori edile, bar e commercio. Gli interventi si sono concentrati nelle zone di Varese, Somma Lombardo, Solbiate Arno, Malnate, Castellanza e Sesto Calende, individuando diverse irregolarità e identificando otto lavoratori in nero e uno irregolare. La verifica continua per garantire il rispetto delle norme e tutelare i lavoratori.

Varese, controlli contro l’economia sommersa: scoperti 20 lavoratori in nero - Venti lavoratori in nero scoperti in provincia di Varese: un colpo pesante inferto dalla Guardia di finanza all’economia sommersa. ilgiorno.it

Offerte Lavoro Addetto/a Accoglienza Clienti: Offerta su Varese. Per consultare l'offerta di lavoro clicca sul link in basso. Agenzia di Varese cerca un profilo da destinare alle attività di reception e supporto informativo riguardo ai servizi proposti alla clientela. Ma facebook

