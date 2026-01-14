Varese operazione della Gdf contro il lavoro nero in bar e negozi
Le Fiamme Gialle di Varese hanno avviato un'operazione per contrastare il lavoro nero nei settori edile, bar e commercio. Gli interventi si sono concentrati nelle zone di Varese, Somma Lombardo, Solbiate Arno, Malnate, Castellanza e Sesto Calende, individuando diverse irregolarità e identificando otto lavoratori in nero e uno irregolare. La verifica continua per garantire il rispetto delle norme e tutelare i lavoratori.
Operazione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Varese contro il lavoro nero e irregolare. Gli interventi effettuati dai Finanzieri di mira il settore edile, bar e ristorazione, commercio ambulante e vendita al dettaglio soprattutto nei territori di Varese, Somma Lombardo, Solbiate Arno, Malnate, Castellanza, Sesto Calende, hanno consentito di rilevare numerose irregolarità: sono stati identificati, complessivamente, otto lavoratori impiegati in nero e un lavoratore irregolare. In tutti i casi è stata avanzata formale richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
