Secondo le ultime notizie, Matteo Moretto ha segnalato la possibilità che Davide Frattesi lasci l’Inter nel mercato di gennaio. Il centrocampista potrebbe valutare una cessione a causa del ridotto impiego in questa prima parte di stagione. La Juventus si mantiene in attesa, monitorando la situazione. Restano da chiarire le decisioni definitive del giocatore e del club nerazzurro.

Inter News 24 Frattesi può lasciare l’Inter nel mercato invernale: minutaggio ridotto, riflessioni in corso e Juventus alla finestra. Il futuro di Davide Frattesi potrebbe tingersi di nuovi colori già nel mercato di gennaio. Il centrocampista italiano, arrivato all’ Inter con grandi aspettative, non è pienamente soddisfatto dello spazio trovato finora sotto la gestione di Cristian Chivu. Una situazione che, con l’avvicinarsi della sessione invernale, apre a riflessioni concrete sul possibile addio ai nerazzurri. Il classe 1999 resta un profilo molto apprezzato per caratteristiche tecniche, inserimenti senza palla e capacità di incidere negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi verso l’addio a gennaio? Le ultime da Matteo Moretto sul futuro del centrocampista nerazzurro

