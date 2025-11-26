Sicurezza stradale e ripristino dei tratti più ammalorati stanziati nel 2025 900mila euro
Sicurezza stradale e ripristino dei tratti maggiormente ammalorati. L’amministrazione comunale di Cesena ha stanziato per il 2025 un pacchetto complessivo di risorse pari a 900mila euro destinato alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria delle principali strade extraurbane, con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sicurezza stradale - Due donne sono state investite da un camion nel pomeriggio di oggi, martedì 25 novembre, a Garbagnate Milanese. A causa del violento impatto una delle due donne, 74 anni, ha riportato un grave trauma a un arto inferiore - facebook.com Vai su Facebook
#ACI | #EuroNCAP | #Sicurezza Stradale 23 nuovi modelli esaminati SUV elettrici, coupé di lusso, crossover compatti e grandi vetture familiari. Ben 18 modelli hanno ottenuto una valutazione a cinque stelle Leggi i risultati buff.ly/J4wYTPx #Lucev Vai su X
Montone, dopo la frana finanziata la messa in sicurezza del tratto stradale - La Regione accelera sulla messa in sicurezza delle infrastrutture locali e stanzia 300 mila euro per il ripristino della strada comunale numero 7 di Corlo, principale collegamento del territorio di Mo ... umbria24.it scrive
Lavori stradali a Gardone Riviera: migliorare la sicurezza stradale - I lavori stradali a Gardone Riviera mirano a migliorare la sicurezza stradale con interventi sul manto stradale e regolazioni viarie. Da gardanotizie.it
Sicurezza stradale: la Provincia avvia un coordinamento per monitorare i tratti più pericolosi - Robaldo: "Un confronto importante per continuare nell’individuazione di interventi efficaci e contribuire alla prevenzione di nuove tragedie" ... Segnala targatocn.it