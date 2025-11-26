Sicurezza stradale e ripristino dei tratti più ammalorati stanziati nel 2025 900mila euro

Sicurezza stradale e ripristino dei tratti maggiormente ammalorati. L’amministrazione comunale di Cesena ha stanziato per il 2025 un pacchetto complessivo di risorse pari a 900mila euro destinato alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria delle principali strade extraurbane, con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it